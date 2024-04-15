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Korniş temizliği: Sürdüğünüz gibi bembeyaz olacak

Korniş temizliği: Sürdüğünüz gibi bembeyaz olacak Tül ve perdelerimizi astığımız kornişler, pencereden gelen tozlar nedeniyle zamanla sararır ve kararır. Bu kirli görüntüden kurtulmak için yapmanız gerekenler haberimizde. İşte en etkili korniş temizliği...