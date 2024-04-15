Korniş temizliği: Sürdüğünüz gibi bembeyaz olacak

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Evi dip köşe temizleyenler bile çoğu zaman kornişleri unutuyor.
Korniş temizliği, tül ve perdelerin de kirlenmemesi için büyük bir önem taşıyor.
Genellikle havasız kalan ve kirin toplandığı kornişleri temizlemek aslında çok basit.
Bu malzemeler ile ilk günkü beyazlığına kavuşturabilirsiniz.
Korniş temizleyici karışım
Kornişlerinizi silerken kullanacağınız şeffaf bulaşık makinesi parlatıcı ve arap sabunu, temizliğe yardımcı olacaktır.
İkisinin karışımı plastik kornişlerin kirini söküp atacak ve beyazlaştıracaktır.