Koruma polisleri neden yeşil gömlek giyer

Koruma ve emniyet memurları, Millî İstihbarat Teşkilâtına ait tesis, bina ve araçlar ile Teşkilât personeli ve yakınlarının güvenliğinin sağlanmasından sorumludur.

Araç, bina ve tesislere yönelik her tür tehdit, tehlike ve saldırıyı engellemek koruma ve emniyet memurlarının öncelikli görevidir.

Zaman zaman kamuoyuna yansıyan görüntülerde yeşil gömlekli koruma polislerine rastlarız.

Her biri aynı gömleği giydiğinden, bu gömleklerin özellikleri merak konusu olabiliyor.

KORUMA GÖMLEĞİ

Halk arasında "Cumhurbaşkanı koruma gömleği" olarak bilinen bu yeşil renkli gömlekler, 4 mevsim özelliği taşıyor.

Aynı zamanda ekstra dayanıklı ve "taktik" gömlek olarak geçiyor.

Taktik gömlekler; askeri operasyonlar, güvenlik görevleri ve doğa sporları için tasarlanmış, fonksiyonel ve dayanıklı giysilerdir.

Hafif, nefes alabilen ve aşınmaya karşı dayanıklı malzemelerle üretilen bu gömlekler, kullanıcılarına konfor sağlarken aynı zamanda zorlayıcı koşullarda koruma sunar.

Çoklu cep düzenlemeleri, hareket kabiliyetini artıran esnek tasarımlar ve nefes alabilir kumaşlarla, hem şehirde hem de doğada kullanılabilecek çok yönlü ürünlerdir.