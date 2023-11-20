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Kötülerden korunmak için hangi duayı okumalıyım? İşte o özel dua..

Kötülerden korunmak için hangi duayı okumalıyım? İşte o özel dua.. Kötülerden korunmak için dua etmek isteyenler bu özel duayı merak ediyor. İşte kötülerden korunmak isteyenlerin araştırdığı o dua..

ensonhaber.com Kötü insanlardan korunmak isteyenlerin okuyacağı dua arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Kötülerden korunma duası internette gündem olarak araştırma konusu oluyor. Kötü kişilerden korunmak isteyen kişiler bu durumlarda hangi duayı okumaları gerektiğini öğrenmek istiyor. İşte kötülerden korunmak isteyenlerin okuması gereken o dua.. Kötülerden korunma duası Kötüleren korunmak isteyenlerin okuması gereken dua şu şekildedir; Allahüme ekfinihim bima şite ve keyfe ve şite.. Türkçe anlamı Allah'ım beni kötülerin şerrinden dilediğin yolla, dilediğin şekilde koru..