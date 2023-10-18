Kötülüklerden ve şerden korunma duası: İşte kalkan gibi koruyan dua okunuşu ve anlamı Günümüzün hızla değişen dünyasında, insanlar sık sık olumsuzluklar, musibetler ve kötülüklerle karşı karşıya gelebiliyorlar. Bu gibi zorlu durumlarla başa çıkmak ve korunmak için bu duayı okuyun.

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Dünyada her türlü şer ve bela insanoğlu için mevcuttur.

Allah’ın büyüklüğüne sığınmak ve dua etmek, bu kötülüklerden korunmak için önemlidir.

Zor zamanlarda insanlar Allah’a sığınarak kendilerini ve sevdiklerini düşmanın şerrinden korumak için bu duayı okur.

Bu duayı sabah, akşam, yatmadan önce veya dilediğiniz herhangi bir zamanda okuyabilirsiniz.

Allah'a dua etmek, insanların isteklerini dile getirmesinin yanı sıra birçok manevi fayda da sağlar. İmanla yapılan duaların kabul olma olasılığı daha yüksektir.

İşte kötülüklerle başa çıkmak için okunacak korunma duası…

Korunma duası

Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb'ül-arş'il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah'il Aliyy'il Azim.

Türkçe anlamı

Allah'ım sen birsin. Yalnız sadece sana inanırım. Sana hep inandım. Her daim senin isteğin olur. Senin isteğin dışında gerçekleşmez. Güç ve kuvvet kazanmak sadece senin sayendedir.