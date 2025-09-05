KPSS 2025 ne zaman? KPSS sınav tarihleri...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 oturumları için geri sayım başladı.
2025 yılında yapılacak olan KPSS sınav tarihleri son günlerde sık sık gündeme geliyor.
KPSS sınavına girmek isteyen binlerce aday sınav tarihlerini araştırıyor. ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimi belli oldu.
Peki, KPSS 2025 ne zaman? İşte, KPSS sınav tarihleri...
KPSS ne zaman?
ÖSYM takvimine göre 2025 KPSS lisans sınavı 7 Eylül'de yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman?
Lisans sınavının ardından KPSS Alan Bilgisi oturumları düzenlenecek. KPSS Alan Bilgisi 1. Gün oturumu 13 Eylül'de, ikinci gün oturumu ise 14 Eylül'de düzenlenecek.