KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi

KPSS'de ter döken adaylar, sınavdan çıkar çıkmaz sonuç tarihine odaklanıyor. Sınav sonuçları için verilen tarih kapsamında gözler ÖSYM'ye çevriliyor. Peki; KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç takvimi ve sorgulama ekranı...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.09.2025 10:01
KPSS’ye giren adaylar için maraton sınav günüyle bitmiyor.

Sınav salonundan çıkan binlerce kişi, bu kez gözünü sonuç tarihine çeviriyor.

Kamuda görev alma hayali kuran adaylar, sınav puanlarını öğrenmek için ÖSYM’nin açıklayacağı tarihi merakla bekliyor.

KPSS 2025 sonuçlarının ilan edileceği gün, takvimde şimdiden yerini aldı.

Peki, KPSS 2025 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS SONUÇ TARİHİ 2025

7 Eylül Pazar günü düzenlenen KPSS sonuçları ÖSYM tarafından 10 Ekim günü duyurulacak.

Adaylar ÖSYM şifreleri ve TC. kimlik numaralarıyla sonuç ekranına giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

