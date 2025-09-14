KPSS A sonuç tarihi: 2025 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları sona erdi.

Toplam 3 oturumdan oluşan sınav maratonunun ilk iki bölümü 13 Eylül’de yapılırken, son oturum ise 14 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi.

Böylece adaylar, uzun süredir hazırlandıkları KPSS Alan Bilgisi sınavını geride bıraktı.

Şimdi gözler ÖSYM’nin açıklayacağı sonuç tarihine çevrildi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, "KPSS Alan Bilgisi sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Özellikle sınavın tamamlanmasının ardından sonuç takvimi, adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Peki; KPSS sonuçları ne zaman 2025? KPS Alan Bilgisi Sınavı ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih...

KPSSA SINAV SONUÇLARI 2025

2025 KPSS lisans sınav sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak.

KPSS A Grubu sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak.