KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman? İşte sınav tarihi...

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), her yıl binlerce adayın memuriyet yolunda girdiği en önemli sınavlardan biri.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül Pazar günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti.
Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarının ardından, özellikle kendi branşında uzmanlaşmak isteyen adaylar için KPSS Alan Bilgisi sınavları büyük önem taşıyor.
Peki 2025 KPSS Alan Bilgisi oturumları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih...
KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman?
KPSS Alan Bilgisi 1. Gün oturumu 13 Eylül'de, ikinci gün oturumu ise 14 Eylül'de düzenlenecek.