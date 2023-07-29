KPSS Alan Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS sonuç tarihi Kamuda memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı KPSS Alan Bilgisi sınavı toplam 3 oturumda gerçekleşecek. Sınavların ardından adayların gündeminde ise KPSS alan sınavı sonuç tarihi yerini alacak. Peki, 2023 KPSS Alan Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS'de "Alan Sınavı" günü...

Kamu ve kurum kuruluşlarında çalışmak isteyen binlerce aday, 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan KPSS Alan Bilgisi sınavlarında ter dökecek.

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın birinci oturumunda kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testleri yer alacak.

Hukuk, iktisat ve maliye testlerini kapsayan 150 dakikalık 2'nci oturum da bugün gerçekleştirilecek.

İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3'üncü ve son oturum ise 30 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek.

Bu noktada binlerce memur adayının odaklandığı konulardan biri de KPSS alan sınavı sonuçları açıklanma tarihi oldu.

''KPSS alan sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu, ÖSYM tarafından yayınlanan güncel KPSS sınav takvimi ile yanıt buldu.

Peki, KPSS alan sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS 2023 sınav sonuçları

ÖSYM tarafından yayınlanan güncel sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu 6 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

KPSS Lisans sınavı sonuçları, 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.