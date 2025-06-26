KPSS başvuru ekranı 2025: KPSS A başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) başvurularının başladığını ve 10 Temmuz'a kadar süreceğini bildirdi. Sınava başvuracak olan adaylar, başvuru ekranını ve ücretini araştırmaya koyuldu. Peki; KPSS A başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte detaylar...