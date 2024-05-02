KPSS başvuruları başladı mı? KPSS lisans sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

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14 Temmuz tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı başvuruları hakkında aramalar hız kazandı.
KPSS sınavına girmek isteyen adaylar başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.
ÖSYM'nin 2024 yılı sınav takvimi belli oldu. ÖSYM sınav takviminin belli olmasının ardından 2024 KPSS lisans sınavının başvuru tarihleri de belli oldu.
Peki, 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 2024-KPSS lisans sınavı için başvuruların başlayacağı o tarih...
KPSS başvuruları ne zaman?
14 Temmuz'da yapılacak olan KPSS sınavına başvurular 3 Mayıs ve 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.