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KPSS başvuruları başladı mı? KPSS lisans sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

KPSS başvuruları başladı mı? KPSS lisans sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS başvuru tarihleri belli oldu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?