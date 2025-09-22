KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS sonuç takvimi...

14 Eylül’de sona eren KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

KPSS lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

Devlet memuru olabilmek için ter döken binlerce aday heyecanla sınav sonuçlarını bekliyor.

Peki, KPSS lisans ve KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuçların açıklanacağı o tarih..

ÖSYM takvimine göre, KPSS sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde belli olacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresli internet sitesi üzerinden veya mobil uygulama üzerinden öğrenebilecekler.