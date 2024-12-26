Kredi borcu ödenmezse ne olur? Eğer 90 günü geçtiyse...

Yağmur Dinç

Ülkemizde her geçen gün artan bir kredi borcu bulunuyor.

Vatandaşlar, kolayca çektikleri kredilerin ödeme günü gelince zorlanıyor.

Öyle ki, milyonlarca kişinin ödemesi gecikiyor; hatta yasal takibe düşüyor.

En sık araştırılan soru ise, "kredi borcumu ödemezsem ne olur"...

İşte bu sorunun yanıtı, haberimizde...

GECİKME FAİZİ

İlk ödemenin gecikmesiyle birlikte kredi borcuna gecikme faizi işlemeye başlar. Bu faiz, kredinin türüne ve sözleşmeye bağlı olarak değişir.

Banka, ödeme tarihini kaçırdığınızı hatırlatmak için SMS, e-posta veya telefon aracılığıyla sizi bilgilendirir.

Ödeme gecikmesi kredi notunuzu olumsuz etkiler. Özellikle birkaç gün veya hafta gecikmeler bile kredi sicilinizde iz bırakabilir.

90. GÜN

Eğer borç 90 gün boyunca ödenmezse:

Banka, borcun ödenmesi için sık sık uyarı yapar. Bu süreçte banka, borcunuzu yeniden yapılandırmayı önerebilir.

90 gün sonunda ödeme yapılmazsa yasal takip başlatılacağı bildirilir.

YASAL TAKİP

Borcunuzu ödemediğiniz takdirde banka, resmi bir ihtarname ile sizi bilgilendirir.

Borç, bankanın anlaşmalı olduğu avukat veya hukuk bürosuna devredilir. Bu aşamada avukatlık masrafları da borcunuza eklenir.

Bu noktadan sonra kredi siciliniz daha ciddi şekilde zarar görür ve adınız Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilir.

"Kara liste" olarak adlandırılan bu durum, yeni kredi almanızı veya kredi kartı başvurularınızı zorlaştırır.

İCRA TAKİBİ

Banka, borcun tahsili için icra takibi başlatır. Bu süreçte:

Yasal olarak maaşınızın en fazla %25'ine haciz konabilir.

Ev, araba gibi mal varlıklarınıza el konulabilir.

İcra takibi, borcun tahsil edilmesi için kullanılan en sık yöntemlerden biridir.

KARA LİSTE

Yasal takibe düşmeniz durumunda adınız "kara liste"ye alınır. Bu liste Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından tutulur ve borcunuzu ödedikten sonra bile 5 yıl süreyle sicilinizde görünür.

HAPİS CEZASI

Türkiye'de kredi borcunu ödememek doğrudan hapis cezası gerektirmez. Ancak, ödeme taahhüdünde bulunup bunu yerine getirmezseniz veya dolandırıcılık gibi durumlar söz konusu olursa hukuki cezalar uygulanabilir.