Kredi ve banka karlarında yeni dönem: Çalışmalar başladı, artık yurt dışında da kullanılabilecek

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Geçtiğimiz yıl boykot edilen markalar arasında yer alan Mastercard ve Visa’ya ait olan kredi ve banka kartlarını yerine yerli ve milli ödeme sistemi TROY’a geçiş çağrıları yapılmıştı.

Bu kapsamda 2024 yılında TROY kartta adeta talep patlaması yaşanmasına sebep olurken konu ile alakalı gelişmeler ardı ardına geldi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan açıklamaya göre, TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile 2024 Aralık ayında yapılan ödeme tutarı 312 milyar TL’ye ulaştı.

YURT DIŞINDA KULLANILABİLECEK

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile TROY kartların artık kamu bankaları ve kamu kurumlarının ödeme işlemleri yerli altyapı kullanılarak gerçekleştirilecek.

Yeni kart ve kart yenileme taleplerinde aksi belirtilmedikçe yerli ödeme sistemi kullanılacak. Emekli maaş ödemeleri, kredi ve burs ücretleri, sosyal yardım ödemeleri TROY kart ile sağlanmasının ardından atılan adım dikkat çekti.

TROY kartların aynı zamanda uluslararası alanda geçerliliğini geliştirilmeye başlanmasıyla birlikte yurt dışında da aktif olarak kullanılmaya başlanması hedefleniyor