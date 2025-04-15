Kripto para devinden kritik satın alma! Teknoloji devini bünyesine kattı

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Kripto para piyasasında önde gelen firmalar arasında yer alan BtcTurk'ün "Değerli Fikirlere Güç vermek Doğasında Var" özdeyişiyle öne çıkan girişim ve yatırım şirketi BtcTurk Girişim, yazılım alanında öne çıkan VNGRS'yi satın aldığını duyurdu.

Söz konusu satın alma ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “BtcTurk, teknoloji alanındaki yetkinliğini daha da ileriye taşımak amacıyla önemli bir satın alma gerçekleştirdi. VNGRS'yi bünyesine katan BtcTurk'ün bu adımı, global bir teknoloji ve finans şirketi olma vizyonunun önemli bir parçası olarak şekillendi.” İfadeleri kullanıldı.

VNGRS'nin kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Deniz Oktar, BtcTurk Teknoloji'nin CEO'su olarak görev alacak. VNGRS'nin Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Barış Can Daylık da BtcTurk Teknoloji bünyesinde CTO olarak görev alacak.

YAZILIM GELİŞTİRME KAPASİTESİ ARTACCAK!

Sektörde büyük bir yankıya neden olan satın alma ile birlikte, BtcTurk Teknoloji’nin yazılım geliştirme kapasitesinde önemli bir artış ve aynı zamanda kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca bu birleşmenin, finansal teknolojiler adına sektörde rekabet gücünü artıracağı ve gelecekteki büyüme stratejilerine büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BtcTurk Kurucusu ve CEO'su Kerem Tibuk, BtcTurk olarak 12 yıllık deneyimle, Türkiye'de Self Servis Finansal Teknolojiler alanında hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.