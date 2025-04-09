Kripto para miras kalır mı? Kripto para sahibi ölürse ne olur?

Yağmur Uçar

Kripto para sahipleri, vefat etmeleri durumunda cüzdanındaki varlıkların akıbetini merak ediyor.

Kriptoları vasiyet ile miras bırakma gibi durumların söz konusu olup olmadığı araştırılıyor.

Kripto para mirası bırakma süreci, yaşadığınız ülkenin yasalarına göre değişebilir.

Bazı ülkeler, dijital varlıkların miras bırakılmasına ilişkin yasal düzenlemelere sahipken, bazı ülkelerde bu konu hala belirsiz.

Peki; kripto paralar miras bırakılır mı? Kripto para sahibi ölürse ne olur? İşte ayrıntılar...

KRİPTO VARLIKLAR MİRAS KALIR MI 2025

Türkiye'de 10 milyon civarında kripto varlık yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor.

Bu nedenle toplumun önemli kesiminin sahip olduğu kripto varlıklara yönelik düzenlemeler yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, medeni kanuna göre mirasçıların, miras bırakanın haklarını ve alacaklarını doğrudan doğruya, bir bütün olarak ve kanun gereğince kazandığını belirterek, bu konuda ayrı bir yasal düzenlemeye gerek olmaksızın kripto varlıkların da murisin malvarlığı hakkı olarak terekeye (ölen kişinin mal varlığı) dahil edildiğini söyledi.

Dönmez, kripto varlıkların vasiyetname ya da miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarrufla mirasçılara geçmesinin de sağlanabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Murisin kripto varlıkları, bir kripto varlık hizmet sağlayıcıda veya yeni düzenlemeler akabinde bir saklama kuruluşunda bulunuyorsa mirasçıların, ilgili kripto varlık hizmet sağlayıcıya veya saklama şirketine veraset ilamı, ölüm belgesi ve gereken diğer belgelerle başvurup talepte bulunmaları yeterli olacaktır. Ancak murisin kripto varlıkları bir soğuk cüzdanda saklanıyor ise cüzdana ait şifrenin bilinmesi veya öğrenilmesi varlıklara ulaşmak için tek seçenektir."

Kaynak: AA

KRİPTO SAHİBİ ÖLÜRSE NE OLUR

Kilis’te avukatlık yapan Muhammed Taha Akkurt, kripto paraların Türk hukuk sistemine göre para değil, ’kripto varlık’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Akkurt, bu ifadenin kripto varlıkların hukuki açıdan daha doğru bir şekilde ele alınmasını sağlayacağını söyleyerek, "Kripto varlıklar, diğer mal varlıkları gibi mirasa konu olabilir, ancak özel düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

Türk Medeni Kanunu’nun 599. maddesinde mirasın geçişine dair hükümler olduğunu vurgulayan Akkurt, kripto varlıkların da bu kapsamda yer aldığını belirtti.

Diğer bir durumda ise, miras bırakan kişinin kripto varlıklarını soğuk cüzdanlarda saklaması söz konusu olabilir.

Akkurt, bu durumda private key bilgisi bilinmediği takdirde mirasçıların ciddi hak kayıpları yaşayabileceklerini vurguladı.

Kaynak: İHA