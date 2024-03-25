Kullanan vazgeçemiyor! Yüzünüzde tek bir sivilce bırakmayacak, cildinizi bebek gibi yapacak o çekirdek… Cilt sorunları birçok kişi tarafından sıkça yaşanan problemlerin başında gelir. Medikal çözümlerin yanı sıra birçok doğal yöntemde bu sorunlardan kurtulmak için uygulanır. İşte, bu yöntemlerin en etkilisi meğer o meyvenin çekirdeğinde saklıymış…

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Sağlıklı beslenmede oldukça önemli olan o meyve birçok kişinin muzdarip olduğu cilt problemlerinde de oldukça etkili sonuçlar veriyormuş.

Özellikle de cilt yüzeyinde oluşan sivilceler her ne kadar sağlık sorunlarından meydana geliyor olsa da birçok kişi için özgüven problemi oluşturabiliyor.

Bu noktada hem medikal hem de doğal birçok yöntem ile sivilcelerden kurtulmak mümkün olabiliyor. Bu doğal yöntemlerin arasında ise öyle bir tanesi var ki bir meyvenin çekirdeği ile elde ediliyor ve adeta cildi bebek gibi yapıyor.

İşte, bebek gibi cildin sırrı olan çekirdek…

Sağlıklı beslenme oldukça yaygın kullanılan avokado meğer çekirdeği ile cildinizi sivilcelerden arındırıyormuş. Böylelikle hem sağlıklı beslenme rutininizi devam ettirirken hem de cildiniz için vazgeçilmeziniz olacak o yöntemi elde edeceksiniz.

Avokadonun içerisinde bulunan sert çekirdeği inanılmaz etkiler sunarak cildiniz için mucizeler yaratıyor. Ancak, bunun için aşamalı olarak uygulanması gereken bazı işlemler bulunuyor. İlk olarak çekirdeklerin dış katmanında bulunan kahverengi kabuğu soymalısınız. Ardından tohumun kurumasını beklemeniz gerekiyor.

Elde ettiğiniz kuruyan tohumu rendeleyerek ılık su ile karıştırmanız ve macun kıvamına getirmeniz gerekiyor. Etkili olması için içine birkaç damla çay ağacı yağı ekleyin. Yalnızca sivilceli bölgelere uygulayıp 6 dakika bekletin. Sivilceniz kurumaya başlayacak ve böylece çeşitli kimyasal ürünlerin kullanımından sizleri kurtaracak.