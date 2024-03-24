Kupa Voley finali 2024: Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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AXA Sigorta Kupa Voley’de final günü...

Turnuvanın şampiyonu bugün belli olacak.

Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit ile final maçında kozlarını paylaşacak.

Maçın detayları voleybol tutkunları tarafından merak ediliyor.

Peki, Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı canlı yayın bilgisi...

Fenerbahçe-Eczacıbaşı final maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı maçı 24 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

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