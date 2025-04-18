Kurban bayramı ne zaman başlıyor? 2025 kurban bayramı tarihi...

Hüseyin Topuz

2025 yılında kurban bayramının hangi tarihe denk geleceği vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Kurban Bayramı, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan dini bayramlardan biridir.

Her yıl Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününde başlayan bu bayram, dört gün boyunca kutlanır.

Kurban bayramının tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimiyle belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2025 yılında kurban bayramı Haziran ayına denk geliyor.

Peki, 2025 yılında kurban bayramı hangi güne denk geliyor? İşte 2025 kurban bayramı tarihleri...

Kurban bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre kurban bayramının başlayacağı tarih belli oldu.

İşte 2025 kurban bayramı tarihleri;

Arefe günü : 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi