Kurban Bayramı’na hazırlık: ŞOK’a et kıyma makinesi ve kasap bıçağı geliyor…

Haber Merkezi

ŞOK marketler zinciri, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü başlayacak yeni aktüel ürünler kampanyasını duyurdu.

Kurban Bayramı hazırlıklarına özel hazırlanan bu katalog, hem bayram alışverişini kolaylaştıracak hem de tüketicilere cazip fiyat avantajları sunacak.

Kurbanlık kesim dönemine sayılı günler kala ŞOK, bıçak ve satırlardan kesim aparatlarına kadar birçok üründe indirimler yapıyor.

ŞOK, katalogda çeşitli marka ve çeşitlerde bayram çikolatalarını uygun fiyatlarla sunarak tatlı alışverişine renk katıyor.

Mutfak gereçlerinden temizlik malzemelerine, sofralık ürünlerden pratik ev eşyalarına kadar pek çok üründe avantajlı fiyatlar bulunuyor.

İşte ŞOK 21 Mayıs indirim kataloğu: