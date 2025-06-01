Kurban Bayramı’na özel müjde verildi: 2.500 TL hesaplara yatıyor

Haber Merkezi

Kurban Bayramı yaklaşırken Ziraat Bankası, vatandaşların alışveriş yükünü hafifletecek yeni bir kampanya duyurdu.

30 Mayıs – 10 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, Bankkart kullanıcıları giyimden markete, ayakkabıdan restoran harcamalarına kadar pek çok alandaki alışverişlerinden toplamda 2.500 TL’ye varan Bankkart Lira kazanabilecek.

Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların, Ziraat Bankası mobil uygulaması, internet şubesi ya da SMS yoluyla katılım sağlaması gerekiyor.

Katılım sonrası yapılacak kredi kartı harcamaları kampanyaya dahil ediliyor. İşte kampanyanın detayları:

BAYRAMA ÖZEL 2.500 TL HEDİYE

Banka, Bankkart kullanıcılarına 2.500 TL’ye varan Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Bankkart Mobil, bankkart.com.tr üzerinden ya da BK2500 yazarak 4757’ye SMS göndererek kampanyaya kolayca katılabiliyor.

Katılım müşteri bazında değerlendirilmekte olup, her müşteri en fazla 2.500 TL Bankkart Lira kazanabiliyor.

Yalnızca bireysel Bankkart'ların kredi kartı özelliğiyle yapılan harcamalar kampanyaya dahil oluyor.