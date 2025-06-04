Kurban Bayramı'nda köprüler ücretsiz mi? 15 Temmuz, FSM, Osmangazi, Çanakkale...

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Ülkemizde köprü geçiş ücreti, yaygın olarak uygulanan bir sistemdir. Bu verilen ücretler, genellikle köprülerin yapım ve bakım maliyetlerini karşılamak amacıyla belirlenir.

Bazı özel günlerde, dini ve milli bayramlar da, köprüler ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Köprü yolunu kullanacak olan vatandaşlar ise 2025 Kurban Bayramı'nda tarifeyi merak ediyor. Bu kapsamda, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi" sorusu gündeme geliyor.

Köprü tarifesine ilişkin detaylar belli oldu.

Peki; bayramda köprüler bedava mı? İşte yanıtı...

BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ 2025

Resmi Gazete'de yer alan karara göre 2025 Kurban Bayramı'nda belirlenen köprü ve otoyollar ücretsiz ulaşım sağlayacak.

5 Haziran Perşembe günü saat 00:00'dan başlayarak 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz hizmet verecek.