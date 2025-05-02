Kurban Kesecekler Dikkat: Cezası 16 Bin TL'ye Çıktı! Sakın Atlamayın...

AA & Ensonhaber

Kurban Bayramı için geri sayım başladı.

2025 yılında 6 Haziran'da başlayacak olan bayramda, milyonlarca kurban kesilecek ve ibadetler yerine getirilecek.

Kurban sürecinin doğru, hijyenik ve kurallar uygun yerine getirilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2025 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre; Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak, kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edecek, kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirleri alacak.

Kesim yerlerinde, "Kasaplık Belgesi" veya "Kurban Kesim Elemanı" kurslarından alınmış "Kurs Bitirme Belgesi" ve "Hijyen Eğitimi Belgesi" olanlar görevlendirilecek.

KURALLARA UYMAYANA CEZA

Kurban kesiminde kurallara uymayanlara ceza uygulanacak.

Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde karar, yönetmelik, tebliğ, kurul, komisyon kararları, ilgili kanun hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılacak.

Çevre Kanunu'na aykırı olarak, park, bahçe, cadde, sokak, bina önü ve meydan gibi umuma açık alanlarda kurban kesenler ile kesim için uygun yerlerde gerekli önlemleri almayanlara 6 bin 923 lira idari para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde belirlenen yasaklara uymayan ve gerekli önlemleri almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere 668 bin 677 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde ise 16 bin 609 lira idari para cezası uygulanacak.

Satış yerlerinde, hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 3 bin 462 lira, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki "hayvanların kesimi"ne ilişkin düzenlemeye aykırı hareket edenlere hayvan başına 14 bin 538 lira idari para cezası uygulanacak.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 10 bin 386 lira idari para cezası kesilecek.

Hayvanlara işkence yapan, acımasız ve zalimce davrananlar 6 aydan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılacak.