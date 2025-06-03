Kurban kesimi ne zaman başlar, ne zaman biter? Diyanet kurban kesim vakti 2025

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2025 Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. Bayram hazırlıkları sürerken, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar da “Kurban kesimi hangi gün yapılır, ne zaman başlar ve biter?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Kurban ibadeti, İslam dinine göre belirli kurallar çerçevesinde ve belli zaman dilimlerinde yapılmalıdır.

Peki, Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? İşte Diyanet kurban kesim vakti…

KURBAN KESİMİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesimi, bayram namazının ardından başlıyor. Bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra kurban kesimi yapılabiliyor.

Kurban kesiminin mutlaka bayram günleri içinde yapılması gerekiyor. Bu süre zarfında hem gündüz hem gece kurban kesmek dinen mümkün kabul ediliyor. Ancak kesim vaktinin sınırları, mezheplere göre değişiklik gösteriyor.

Hanefi mezhebine göre, kurban kesimi bayramın birinci günü sabahından üçüncü günü güneş batana kadar yapılır.

Şafii, Maliki ve Hanbeli’ye göre ise kurban kesim süresi bayramın dördüncü günü güneş batımına kadar yapılır.