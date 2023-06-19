Kurbana pırıl pırıl olsun! Buzluktaki tüm koku gidecek; 2 kaşık yetiyor... Kurban Bayramı öncesinde buzluk ve derin dondurucu temizliği yapmak isteyenler, tüm kokuları ortadan kaldıracak bir yöntem arıyor. İşte buzluğu temizlemenin ipuçları...

Kurban Bayramı heyecanı sürüyor. Bayrama sayılı günler kala, temizlik telaşı da sardı.

Bayram temizliğinde söz konusu kurban olunca, buzdolaplarını es geçmemek gerekiyor.

Kurban etlerinin saklanacağı buzluklar, temizlik bekliyor. Aksi takdirde kötü koku ve hoş olmayan görüntüler ortaya çıkabiliyor.

Bu nedenle kurban öncesi buzdolabı temizliği kritik bir nokta. Buzluktaki kötü koku nasıl gider ve derin dondurucu nasıl temizlenir soruları, milyonların gündeminde.

Peki buzluk ve derin dondurucu nasıl temizliği nasıl yapılmalı? İşte en basit yöntemi...

Buzlukları böyle silin

Buzlukta uzun zamandır bekleyen yiyecekler donmuş dahi olsa koku yapabilir. Bu nedenle iyice temizlemek gerekir.

Buzluk ve derin dondurucu temizliği için 1 kaşık sirke ve 1 kaşık karbonat yeterli olacaktır.

Bir şişe suya ekleyin ve karıştırın. Ardından rahatça temizlik yapabilirsiniz.

Bu karışım sayesinde hem oluşan bakterilerden hem de kokudan kurtulabilirsiniz.

Sirke uçucu bir madde olduğu için sonradan kendine has kokusu derin dondurucuda kalmayacaktır.