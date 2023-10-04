Kuru öksürüğü anında kesiyor! Son yılların gözdesi çörek otunun faydaları.. Bu yazımızda çörek otunun mucizevi faydalarını ele aldık. İşte son yıllarda yağıda sıkça kullanılan çörek otu hakkında bilmeniz gereken bazı bilgiler..

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Her derde deva olan çörek otunun faydaları saymakal bitmiyor. Birçok konuda faydası bulunan çörek otu son dönemlerde oldukça çok dikkat çekiyor.

Kuru öksürüğü kesmekten kilo almaya kadar çeşitli faydaları bulunan çörek otunun bazı faydalarını sizler için derledik.

Çörek otunun başka bitkiler ile karıştırılmasıyla elde edilen karışımlar adeta şifa dağıtıyor.

Son yıllarda yağı da sıklıkla kullanılan çörek otu güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan çörek otunun en önemli faydalarını bir araya getirdik.

İşte çörek otunun bazı mucizevi faydaları..

Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geliyor

Çörek otu solunum yolu problemlerinde son derece faydalıdır. Kuru öksürük, geniz akıntısı ve bronşit benzeri rahatsızlıklarda çörek otunun faydalarından yararlanabilirsiniz.

Özellikle sabah aç karna 1 tatlı kaşığı çörekotu ve 1 yemek kaşığı balı birlikte tüketin. Bu karışım solunum yolu rahatsızlıklarından kurtulmanıza destek olacaktır.

Tiroid tedavisinde kullanılır

Tiroid tedavisi için 1 kg zeytinyağının içerisine 50'şer çörek otu, ısırgan tohumu, dağ rezenesi, kişniş ve tıbbi zerdeçal toz halde ilave edilir. Bu karışım ve güneş görmeyen serin bir ortamda 14 gün boyunca bekletilir.

Elde edilen bu karışımdan sabahları aç karna 1 yemek kaşığı yiyin. 7 gün devam edeceğiniz bu kürü 2 günlük aralar şeklinde tüketin.

Astım ve alerjik rinit tedavisinde kullanılır

Çörek otu, astım ve alerjik rinit tedavisinde kullanılmaktadır. 1 kg balın içine 50'şer gram toz çörek otu, tıbbi karanfil, siyah üzüm çekirdeği ile 25'er gram tıbbi zerdeçal, akgünlük sakızı, çam sakızı katıp karıştırılır.

Elde edilen bu karışım sabah aç karna 1 yemek kaşığı yenir ve macun bitene kadar devam edilir. 2. hafta sonunda bu karışımın faydasını göreceksiniz.

Kilo aldırıyor

Çörek otu sayesinde kilo alabileceğiniz bir yöntem bulunuyor. Birer yemek kaşığı çörek otu, keten, bamya ve turp tohumunu çektirin ve daha sonra bal ve tareyağı ile karıştırın. Elde ettiğiniz bu karışımı öğlen ve akşam tüketin. Bu mucize tarif Osmanlı döneminde yeniçerilerin kilo alması içinde uygulanıyordu.

Eklem sıvılarına şifa verir

Çörek otu eklem sıvılarına faydası bulunan bir bitkidir. Bu faydasından yararlanabilmek için 1 yemek kaşığı çörek otu yağı, 1 yemek kaşığı koyun kuyruk yağı ve 20'şer gram bamya ile kırkkilit toz haline gelene kadar çekilir ve lapa olana kadar karıştırılır.

Elde ettiğiniz bu karışımı sorun bulunan eklem bölgesine sürdükten sonra streç film ile sarın. Yaklaşık 4 saat sonra streç filmi açarak bu bölgeyi yıkayabilirsiniz. 2 ay boyunca haftada 3 kez yapacağınız bu uygulama eklem sıvılarına şifa verecektir.