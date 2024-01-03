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Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak ATV yayın akışı...

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak ATV yayın akışı... Yılbaşı haftası sebebiyle birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın bugün yayınlanıp yayınlamayacağı ise merak konusu. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?