Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak ATV yayın akışı...

ATV'nin izleyici kitlesi tarafından büyük ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisi, bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda merak uyandırdı.
Çarşamba günleri ekranlara gelen dizi, başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer ve Emre Bey gibi başarılı isimlere ev sahipliği yapıyor.
Yılbaşı haftası nedeniyle TV yayın akışında birçok dizinin yeni bölümü yer almadı.
Kuruluş Osman dizisi hayranları, dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.
Kuruluş Osman bu akşam var mı?
Yılbaşı nedeniyle kanallar, dizilerin yeni bölümlerine yayın akışında yer vermedi. Kuruluş Osman dizisi bu akşam ekranlarda yer almayacak. Dizinin yerine İkizler Projesi filmi yer alacak.
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm ise 10 Ocak 2024 Çarşamba günü yayınlanacak.
3 Ocak ATV yayın akışı
· 19: 00 ATV Ana Haber
· 20: 00 İkizler Projesi TV'de İlk - Yabancı Sinema
· 22: 20 Yıldızlar Bana Uzak 1.Bölüm
· 01: 20 Kuruluş Osman 142.Bölüm
· 04: 20 Mutfak Bahane