Kuyumcular dolup taşacak! Bu altını alanlar, 1 ayda 8 bin 400 lira kazandı Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Özellikle bu modelin son 1 ayda 8 bin 400 TL kazandırdığı söyleniyor. Kuyumcular bu altını öneriyor.

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Son dönemde piyasalarda genel anlamda gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına odaklanılırken, arada kalan ve unutulan bir altın modeli beklenmedik bir şekilde yeniden dikkat çekiyor.

Son bir ay içinde yatırımcısına tam tamına 8 bin 400 TL kazandıran bu altın modeli, darphanenin karşılayamadığı taleplerle karşı karşıya kaldı.

Reşat Beşibiryerde adını taşıyan bu altın modeli, uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarla da destekleniyor.

Art arda kırdığı rekorlarla dikkat çeken altın fiyatları, şimdi de bu altın modelini güne çeviriyor. Yaşanan bu yükselişle birlikte yatırımcıların ilgi odağı reşat altın oldu.

İşte fiyatı...

Reşat altın fiyatları

Reşat altına yatırım yapmayı düşünenler, ciddi miktarlarda parayı gözden çıkarmaya hazır hale geldi.

Son verilere göre, 19 Şubat tarihinde 67 bin 997 TL olan Reşat Altın fiyatı, 19 Mart tarihine kadar olan süreçte muazzam bir yükselişle 8 bin 400 TL artarak 76 bin 400 TL seviyesini aştı.