Kuyumcuya koşanın bilekleri dolacak! İşte kılavuz bilezik fiyatları… Altın bilezik dünyasının yeni trendi kılavuz bilezikler göz dolduruyor. Yeni gelinlerin yeni tercihi olan bu bilezikler, fiyatlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İşte kılavuz bilezik fiyatları....

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Altın bilezik modelleri arasında son dönemde dikkat çeken bir seçenek var: kılavuz bilezikler!

Görenleri etkileyen bu bilezikler, zarif ve sade tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Hem estetik görünümleri hem de yatırım potansiyelleriyle ilgi çekiyorlar.

Kılavuz bilezikler, özellikle son zamanlarda trend haline gelmiş durumda.

Hem günlük kullanımda hem de özel günlerde tercih edilen bu bilezikler, şıklığı ve zarafeti bir arada sunuyor.

Bununla birlikte, altın bilezikler sadece moda ve güzellik için değil, aynı zamanda yatırım amaçlı da tercih ediliyor.

İşte kılavuz bilezik fiyatları…

Kılavuz bilezik fiyatları

22 Ayar 10 gram Kılavuz Bilezik fiyatı 25 bin 370 lira civarında,

22 Ayar 17.10 gram Kılavuz Bilezik fiyatı 43 bin 380 lira civarında satılıyor.

Kılavuz bileziklerin fiyatları, işçiliğine ve ağırlığına göre değişiklik gösterebiliyor.