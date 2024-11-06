KYK burs sonuçları açıklandı: KYK burslarında ilk ödemeler ne zaman yatacak?

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Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2024-2025 KYK burs sonuçları geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Heyecanlı bekleyiş sona ermesiyle birlikte ilk defa KYK bursu alacak olan öğrenciler, burs ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Hem eğitim hayatlarına hem de okudukları şehirlerde yaşamlarına destek sağlaması için KYK bursunu almaya hak kazanan öğrenciler ödeme tarihlerini merakla bekliyorlar. Peki, ilk KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.