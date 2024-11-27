La Nina kışı nedir? La Nina özellikleri nelerdir?

Hüseyin Topuz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğini duyurdu.

El Nino'nun etkisinin sona ermesi ve La Nina'nın yavaş yavaş devreye girmesiyle birlikte sıcaklıkların iyice düşmesi bekleniyor.

Uzmanlar La Nina dönemine girildiğini belirterek son 50-60 yılın en sert kışının yaşanacağını ifade ediyor.

Peki, La Nina nedir? İşte La Nina hakkında merak edilenler...

La Nina nedir?

La Nina, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz suyu sıcaklıklarının normalden daha düşük olduğu bir iklim olayıdır.

Bu olay, genellikle El Nino'nun tersidir ve dünya çapında hava koşullarını etkiler. La Nina, küresel hava sistemlerinde değişikliklere neden olur, bu da çeşitli bölgelere farklı hava koşulları getirir. Örneğin;

Güneydoğu Asya ve Avustralya

Yağışların artmasına ve bazı yerlerde sellerin yaşanmasına yol açabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Kıyısı

Kuraklık ve orman yangınları riski artabilir.

Amerika'nın doğu kıyısı

Kış aylarında daha soğuk ve karlı hava koşulları görülebilir. La Nina'nın etkileri, genellikle birkaç ay sürebilir ve atmosferdeki basınç değişimlerinden dolayı dünya genelinde hava düzenlerini değiştirebilir.