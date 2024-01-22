Lazer epilasyon kaç yaşında yapılır? Epilasyon için yaş sınırı 2024 İstenmeyen tüylerinden lazer epilasyon yöntemi ile kurtulmak isteyenler, uygun olan yaş aralığını merak ediyor. Özellikle ilk kez lazer yaptıracak olanlar, herhangi bir sınır olup olmadığını sorguluyor. Peki, lazer epilasyon kaç yaşında yapılır? 18 yaşından küçükler epilasyon yaptırabilir mi? İşte detaylar...

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Vücudumuzdaki kıl ve tüyler, cildimizi koruyarak dış etkenlere karşı bir bariyer görevi görür. Ancak bazı bölgelerde çıkan bu foliküller, temizlik ve estetik açıdan hoş olmayabilir.

Kol altı, genital bölge ve bacaklardaki istenmeyen tüylerden kurtulmak kadınlar ve erkekler için mümkün olabilir.

Ağda, epilatör ve jilet gibi yöntemler yerine kalıcı olarak tüylerin bitmesi için "lazer epilasyon" kullanılmaktadır.

Lazer epilasyon yaptırmak için cilt tipi ve duyarlılığı önemli olduğu gibi yaş sınırı da söz konusu olmaktadır.

Epilasyona başlamak isteyenler herhangi bir yaş sınırı olup olmadığını merak ediyor. Bu kapsamda, "kaç yaşında lazer epilasyon yaptırılmalı", "epilasyon yaş sınırı var mıdır", "18 yaşından küçükler epilasyon yaptırabilir mi" gibi sorular araştırılıyor.

Özellikle ergenlik döneminde tüylerin yoğunlaşması ile birlikte çeşitli sorular gündeme geliyor.

Peki, epilasyon için yaş sınırı var mı? İşte detaylar...

Lazer epilasyonun yaş sınırı

16 yaşından itibaren uygun görülen her hastaya lazer epilasyon uygulanabilmektedir.

Lazer epilasyon için herhangi bir yaş sınırı bulunmamakla birlikte bazı uzmanlar erken ergenlik dönemini tavsiye etmeyebiliyor. Sebebi ise hormonal dengelerin düzene girmemiş olmasından kaynaklı sonuç alınamayabilmesi ile ilişkilendiriliyor.

Bu nedenle, gençlerin bu tür epilasyon yöntemlerini kullanmadan önce bir yetişkin veya uzmanın rehberliğinde olmaları önemlidir.