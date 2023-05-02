Leblebi mucizeymiş! Uyumadan önce 1 avuç yerseniz... Gece boyunca vücudunuzu onarmak istiyorsanız, özellikle mide rahatsızlıklarından şikayetçiyseniz, 1 avuç leblebinin neler sağladığına inanamayabilirsiniz. İşte leblebinin faydaları!

Beyaz ve sarı olarak çeşidi bulunan leblebi, bildiğiniz nohudun kavrularak işlenmiş hale getirilmesidir. Kuruyemişler arasında herkesin sevdiği, tozuyla 90'lı yıllara damga vuran leblebi, oldukça da faydalıdır.

Ülkemizde en sık tüketilen kuruyemişler arasında olan leblebi, düzenli olarak yenildiğinde sağlığa katkılarıyla dikkat çekiyor.

İçerdiği yüksek lif ve potasyum ile birlikte hem tok tutar, hem bağışıklığı destekler. Leblebi, mide rahatsızlıklarının en doğal çözümleri arasındadır.

Özellikle uyku öncesi 1 avuç leblebi tüketmek, bakın nelere şifa oluyor...

Uyku öncesi leblebi yerseniz;

Mideniz bütün gün bir şeyleri öğütmekle uğraşır ve tam yattığınızda bir ağrı, kramp, ekşime, yanma hissedebilirsiniz.

Mide yanması, reflü, gastrit başta olmak üzere mide özsuyundan kaynaklanan sorunları gidermek için 1 avuç leblebi yeter.

Leblebi, asit oranını dengeleyerek mideyi bastırır.

Aynı zamanda emziren anneler için günde 1 avuç leblebi süt arttırıcı etki gösterir.

Öte yandan, gece boyunca tok kalmanızı sağlayacaktır.