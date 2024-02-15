Lenfoma nedir? Lenfomanın belirtileri nelerdir? Son günlerde sıklıkla duyduğumuz lenfoma hastalığı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. İşte lenfoma hakkında merak edilenler..

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Lenfomanın ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı.

Lenfoma hastalığı hakkında bilgi almak isteyenler internette konu hakkında aramalarına hız verdi.

Lenfoma nedir, lenfoma belirtileri nelerdir ve lenfomanın tedavisi var mı soruları sıklıkla aranmaya başladı.

Lenfoma hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte lenfoma hakkında merak ettikleriniz..

Lenfoma nedir?

Lenfoma halk arasında lenf kanseri olarak bilenen bir kanser türüdür. Ciddi bir hastalık olan lenfoma lenf bezlerinin kontrolsüz şekilde büyümesi sonu oluşmaktadır.

Lenf bezleri, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmemize yardımcı olan bağışıklık sisteminin en önemli parçaları arasında yer almaktadır.

Lenfoma belirtileri nelerdir?

Lenfomanın pek çok farkli belirtisi bulunmaktadır. Bazı belirtileri şu şekildedir;

- Büyüyen ve artan lenf bezleri

- Sebebi bilinmeyen ateş şikayetleri

- Açıklanamayan kilo kaybı,

- Gece meydana gelen terlemeler

- Sürekli halsizlik ve yorgunluk

- Öksürük şikayeti

- Solunum problemi

- Göğüs ağrısı

- Karında meydana gelen şişlik yada ağrı,

- Kaşıntı şikayeti

Lenfoma tedavisi var mı?

Lenfoma hastalığının tedavisi kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Lenfomanın türü, hastalığın hangi evdere olduğu ve hastanın yaşına göre tedavi şekli değişebilmektedir.

Yavaş ilerleyen ve belirtisi olmayan kimi çeşit lenfomlarda hasta, hastalığın ilerlemesi, belirtilerin ortaya çıkması ve tedavi gerekliliğinin doğması açısından düzenli aralıklarla kontrol ediliyor.

Belirtileri olan yavaş seyirli lenfomalarda; kemoterapi, biyolojik tedaviler (monoklonal antikorlar) ve radyoterapi kullanılabiliyor.

Hızlı seyirli lenfoma tedavisinde genellikle kemoterapi ve biyolojik (monoklonal antikorlar) tedaviler tercih ediliyor. Gerektiği durumda radyoterapi tedaviye eklenebiliyor.