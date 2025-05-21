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Milli Eğitim Bakanlığınca her yıl uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için geri sayım sürüyor. Bu yıl 15 Haziran’da yapılacak sınav için öğrenciler tüm hızıyla hazırlanmaya devam ediyor.

2-6 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden tamamlanan başvuruların ardından gözler sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe odaklandı.

Ortaokulun 8. sınıfından mezun olan milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı sınav hakkında sınav yerleri ve sınav belgeleri hakkındaki araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak? MEB LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.