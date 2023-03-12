LGS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU! Bakan Özer duyurdu! 2023 LGS sınavı ne zaman yapılacak? Bakan Özer, LGS sınav tarihini açıkladı. Liselere geçmek için sınava girecek olan öğrenciler ve velileri LGS sınavı tarihini merak ediyor. İşte 2023 LGS sınav tarihi...

Liselerde eğitim almak için sınava girecek olan öğrenciler LGS sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'de yaşanan büyük depremlerin ardından ÖSYM, son olarak üniversite sınav tarihlerini açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde YKS sınavı ve diğer sınavların tarihlerinin açıklanması sonrası LGS sınav ve başvuru takvimi yakından takip edilmeye başlandı. Kahramanmaraş’ta ve 10 ilimizde meydana gelen depremler sonrası 2023 LGS konularında değişim yapılmış ve bu değişim duyurulmuştu. Son olarak Bakan Özer sınav tarihini duyurdu.

2023 LGS sınavı ne zaman?

Geçtiğimiz sene sınavlar 5 Haziran tarihinde yapılmış ve sonuçlar ise 30 Haziran 2022 tarihinde ilan edilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu. Dolayısıyla bu sene LGS sınavı 4 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

LGS sınavında 8. sınıfın birinci dönem konularından sorumlu olmayacak. Alınan kararlara göre sayısal alanda 40, sözel oturumda ise öğrencilere 50 soru yöneltilmiş olacak.

LGS başvuruları nasıl yapılacak?

MEB tarafından pandemi döneminde LGS başvuruları otomatik olarak alınmıştı. Bu uygulama geçtiğimiz sene de sürmüştü. Aynı şekilde bu sene de LGS başvurularının öğrencilerin bireysel başvurmasına gerek kalmadan, otomatik olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2022 senesinde yapılan açıklamada yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler haricinde başvuruların merkezi olarak Bakanlık tarafından yapılacağı ifade edilmişti.