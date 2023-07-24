LGS YEREL YERLEŞTİRME 2023: Adrese dayalı lise kaydı nasıl yapılır? Kayıtlar ücretsiz mi? "Yerel yerleştirme" olarak da bilinen adrese dayalı lise kaydı konusunda aramalar hız kazandı. Evine en yakın okulu tercih edecek olanlar, adrese göre lise kayıtları kapsamında detayları araştırıyor. LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır, şartları neler? Kayıtlar ücretli mi? Hangi belgeler gerekli? İşte tüm detaylar...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları, 24 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla açıklanacak.

Tercih sonuçlarıyla birlikte gündeme gelen önemli bir konu ise "LGS Adrese Dayalı Kayıt" başvurusu oldu.

Yerel yerleştirme hakkını kullanacak olan öğrenciler, "LGS adrese dayalı kayıt" konusunda bilgileri araştırıyor.

Adrese dayalı kayıtta okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler dikkate alınarak yerleştirme yapılıyor.

Peki, LGS adrese göre kayıt nasıl yapılır? Adrese dayalı yerleştirme şartları nelerdir? İşte detaylar...

Adrese dayalı lise kaydı nasıl yapılır?

Merkezi sınavı geçen ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okulları tercih etmek zorundadır.

Eğer öğrenci, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların ekranından tercih yapmazsa, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih ekranı açılmayacaktır.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.

Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.

LGS yerel yerleştirme şartları 2023

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecek.

Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecek.