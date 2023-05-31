Lıkır lıkır içen, şıpır şıpır eritiyor! Güneşi görünce kafanıza dikin... Kışın kilo kontrolünü kaybettiniz, yaz gelip çattı. Fazla kilolardan acil olarak kurtulmak istiyorsanız, her gün düzenli içmeniz gereken suyu tarif ediyoruz...

Kışın kilo saklanıyor da, yazın hiç çekilmiyor...

Özellikle sıcak havalarda rahat giyinememek ve aşırı terlemek, sinir bozucu olabiliyor.

Siz de durdunuz durdunuz, şimdi yağları eritmeye karar verdiyseniz buyrunuz.

Sabah öğle akşam, elinizden düşmeyecek yağ yakıcı bir su tarifi veriyoruz.

Ancak her vücudun farklı bir beden kitle indeksi, alışkanlığı, alerjenleri ve metabolizması olduğunu unutmayın.

Yağ yakıyor evet ama beslenmenizle de dengelemeniz gerekiyor.

Maydanoz suyu kurtarıyor

Kilo vermek isteyen bir insanın günde en az 2.5 litre su tüketmesi gerekiyor. Çünkü sudaki oksijen vücudumuza taşınacak ve yakılan yağlar dışarı atılacak.

Yağ yakımını hızlandırayım diyenler ise, maydanozu kaynatıp aç karna ve yemeklerden önce içebilir.