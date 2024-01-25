Lıkır lıkır zehir! Ağzınıza bile sürmeyin, sağlığı çökertiyor... TikTok, son dönemde yaygınlaşan “çiğ süt" ile beslenme uzmanlarını endişelendiriyor.

ensonhaber.com

TikTok’ta popüler olan “çiğ süt içme” akımı, besleyici olduğu iddialarıyla birçok kişi tarafından denenen ve paylaşılan bir trend haline geldi.

Ancak, uzmanlar bu akımın ciddi tehlikeler içerdiğini belirtiyor.

Çiğ süt, işlenmemiş ve pastörize edilmemiş sütü ifade eder.

Pastörizasyon, sütün zararlı bakterilerin öldürülmesi veya çoğalmasının önlenmesi amacıyla ısıtılması işlemidir.

Çiğ sütün tüketilmesi, bazı sağlık riskleri taşıyabilir. İşlenmemiş sütte bulunan zararlı bakterilerin insan sağlığına zarar verme potansiyeli vardır.

Bakteri yuvası

Çiğ sütte, özellikle de dışarıdan bulaşan bakterilerin çoğalma olasılığı yüksektir.

İçerisinde E. coli, Salmonella ve Listeria gibi patojen mikroorganizmalar bulunabilir. Bu bakteriler, gıda zehirlenmesine neden olabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Pastörize edilmiş süt, besin değerini koruyarak daha güvenli bir seçenek sunar.