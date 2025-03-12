Limon çekirdeğini kaynatıp içmek bakın neye iyi geliyormuş...

Hüseyin Topuz

Doğal şifa kaynakları arasında yer alan limon, sadece suyu ve kabuğuyla değil, çekirdekleriyle de dikkat çekiyor.

Genellikle çöpe atılan limon çekirdekleri, aslında sağlık açısından birçok fayda sağlayabilir.

Özellikle kaynatılarak tüketildiğinde, bağışıklık sistemini destekleyen, sindirimi kolaylaştıran ve vücudu arındıran etkileri olduğu söylenmektedir.

Peki, limon çekirdeğini kaynatıp içmenin faydaları nelerdir? İşte merak edilenler...

Limon çekirdeği çayının faydaları

- Limon çekirdekleri, antioksidan özelliklere sahip flavonoidler ve C vitamini içerir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

- Limon çekirdeği çayı, mideyi rahatlatabilir ve sindirimi kolaylaştırabilir. Bazı kaynaklar, bağırsaklardaki zararlı bakterilere karşı etkili olabileceğini öne sürmektedir.

- İçeriğinde bulunan doğal bileşikler sayesinde vücutta iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle eklem ağrıları ve romatizmal rahatsızlıklar için önerilmektedir.

- Limon çekirdeği çayı, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir ve böbrek sağlığını destekleyebilir.

Nasıl hazırlanır?

- 5-6 adet limon çekirdeğini ezerek bir bardak suya ekleyin.

- 5-10 dakika kaynatın.

- Süzerek içebilirsiniz. İsterseniz bal veya limon suyu ekleyebilirsiniz.