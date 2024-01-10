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Limon sosları yasaklanıyor mu? Tarım ve Orman Bakanı resmen açıkladı...

Limon sosları yasaklanıyor mu? Tarım ve Orman Bakanı resmen açıkladı... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzının yasaklanacağını açıkladı.