Limon sosları yasaklanıyor mu? Tarım ve Orman Bakanı resmen açıkladı...

Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önemli açıklamalarda bulundu
İbrahim Yumaklı limon suyu izlenimi veren ürünlerin yasaklanacağını duyurdu.
Limon suyu izlenimi veren ürünlerin yurt içi piyasaya arzının kısa sürede yasaklanması bekleniyor.
İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Son birkaç ayda tarım alanında yaptığımız devrim niteliğinde değişikliklerin yanında, gıda konusunda da reform denilebilecek düzenlemeler yaptık.
Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız."