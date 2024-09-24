Limon ve sarımsaktan daha etkili: Yemeklere bir tutam ekleyin...
Yağmur Dinç

Yemeklerin daha sağlıklı olması için eklenen besinler arasında limon ve sarımsak ilk sırada yer alıyor.

Ancak, bu baharatın faydalarını keşfedenlerin fikri değişiyor.

Kanı temizleyen, bağışıklığı güçlendiren, aynı zamanda lezzetli olan bu baharat antimikrobiyal özelliğiyle biliniyor.

KEKİK ETKİSİ

Kokusu ve aroması ile cezbeden bir baharat olan kekik, dünyanın araştırma konusu haline geldi.

Kekikteki karvakrolun bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kan dolaşımını düzenlemesi, damar tıkanıklığını önlemesi ve hatta kanser hücrelerine karşı koruyucu etkisi olduğu biliniyor.

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Yağmur Dinç
Editör