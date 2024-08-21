Limona diş macunu sıkmak bakın ne işe yarıyor Temizlik tüyoları denilince de limon! Antimikrobiyal özelliği ile vazgeçilmez bir doğal temizleyici olan limon, diş macunu ile birleşirse bakın neler oluyor...

Editör: Yağmur Dinç

Limon, temizlikte birçok noktada imdadımıza yetişebilir. Bir besin olmaktan çok daha öteye geçen limon, kireç ve mineral lekelerini çözmek için kullanılabilir.

Limon suyu, doğal bir yağ çözücü olarak işlev görür.

Limonun ferahlatıcı kokusu, kötü kokuları maskeler ve temizler. Buzdolabında, çöp kovasında veya diğer kötü kokuların olduğu yerlerde kullanılabilir.

Ancak, öyle bir özelliği keşfedildi ki...

DİŞ MACUNU-LİMON KARIŞIMI

Kulağa garip gelse de, yarım limona diş macunu sıkıp çamaşır makinenize atın. Kısa programda çalıştırın ve nasıl temizlendiğini görün.

Kapağına da sürerek pırıl pırıl olmasını sağlayın.

Bu yöntem ile çamaşırlarınız daha güzel temizlenecek.