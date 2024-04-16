Limonu dolaba bu şekilde atın, ne kuruyor ne bozuluyor… Salataların vazgeçilmezi olduğu kadar birçok yemeğin yanında sıkça kullanılan limon tamamı kullanılmadığından saklanır. Limonu saklarken uygulayacağınız bu yöntemle limonlarınız ne bir daha kuruyacak ne de bozulacak…

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Her ne kadar salatalar için vazgeçilmez olarak kullanılsa da aynı zamanda birçok yemeğin de yanında ya da yapımı sırasında lezzet verdiği için kullanılır. Özellikle yoğurt çorbalarındaki kesilme sorunun önüne geçmede oldukça etkili olan limonun doğru şekilde saklanması da oldukça önemlidir.

İster salataya ister çorbaya bolca sıkılarak tüketildiğinde verdiği lezzet yadsınamaz bir gerçektir. Yoğurt çorbalarının yapımından pirinç pilavı yapımına kadar hemen her yemeğe sihirli dokunuşuyla hem lezzet katan hem de kıvam veren limon mutfakların olmazsa olmazıdır.

Her evin mutfağında mutlaka bulunan limonları saklama şekilleri ise değişkenlik gösterir. Özellikle yarım kalmış limonlar buzdolabına atılarak saklandığında kuruyabilir ya da tezgah üzerinde bırakıldığında böceklenebilir.

Limonu bu şekilde saklayın ne kurusun ne de bozulsun…

Mutfaklarda en çok kullanılan ürünlerin başında gelen limon genellikle ortadan ikiye kesilerek kullanılır. Bu şekilde kullanıldığında yarısı fazla geldiği durumlarda olur.

İşte tam da bu durumlarda arta kalan yarım limonu saklama şekliniz limonun kullanım ömrünü belirler. Limonu hiçbir şey yapmadan direk buzdolabına koyduğunuzda belli bir süre sonra kurumaya başlar bu da sulu özelliğini kaybetmesine neden olur.

Ancak kestiğiniz yarım limonun kullandığınız kısmını atmadan kullanılmamış kısmı ile bir kürdan yardımıyla birleştirdiğinizde hem limonda meydana gelen kurumanın önüne geçecek hem de ilk günkü sululuğunda kullanmaya devam edebileceksiniz.