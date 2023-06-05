Lise tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercih tarihleri 2023 4 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavı akabinde tercih dönemi merak konusu oldu. Peki, 2023 LGS tercihleri ne zaman, hangi ay yapılacak? İşte tercih tarihleri...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. 1 milyon 300 bin öğrencinin başvuru yaptığı LGS akabinde soru ve cevap anahtarı yayımlandı.

MEB tarafından düzenlenen LGS için öğrenciler ve veliler tercih tarihlerini araştırıyor.

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler aldıkları puana göre lise tercihi yapacak.

Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise tercihlerinde bulunacak olan adaylar, MEB LGS tercih robotunu kullanacak.

Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.

Peki lise tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2023 LGS tercih tarihleri...

Lise (LGS) tercihleri ne zaman?

LGS sınav sonuçları, MEB tarafından 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Ancak LGS tercih dönemi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçen yıllar baz alınırsa, LGS tercihleri temmuz ayının 5-20 arasında gerçekleşebilir.