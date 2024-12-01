Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya gelecek.

Yeni teknik direktörü Arne Slot yönetiminde Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren Liverpool iki kulvardada zirvede yer alıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ise son dönemde adeta kabus yaşıyor. Premier Lig'de oynadığı son 3 maçı kaybeden Manchester City kötü gidişata dur demek istiyor.

Manchester City ile oynadığı son dokuz Premier Lig maçının sadece birini kazanabilen Liverpool, tek galibiyetini Ekim 2022'de iç sahada almıştı.

Futbolseverler büyük heyecana sahne olması beklenen Liverpool - Manchester City maçının detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi.

Peki, Liverpool - Manchester City maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın bilgileri...

Liverpool - Manchester City maçı ne zaman?

Liverpool - Manchester City maçı 1 Aralık 2024 Pazar (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak.

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 3 kanalından naklen yayınlanacak.