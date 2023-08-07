Lyme hastalığı nedir? Lyme hastalığının belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? Ünlü model Bella Hadid'in bir süredir mücadele ettiği Lyme hastalığı yeniden gündeme geldi. Hastalık hakkında aramalar hız kazandı. İşte Lyme hastalığı hakkında merak edilenler..

Lyme hastalığı ile ilgili internette aramalar son günlerde hız kazandı. Kenelerin ısırması ile geçen bu rahatsızlık, Borrelia burgdorferi adlı veya benzeri bakterinin ısırması sonucu ortaya çıkar.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid'in bir süredir mücadele ettiği Lyme hastalığı sosyal medyada gündeme geldi.

Bella Hadid, hastalıkla ilgili tedavi sürecinden bahsederek insanların dikkatini bir kez daha Lyme hastalığına çekti.

Peki, Lyme hastalığı nedir? Lyme hastalığının belirtileri nelerdir ve tedavisi var mı? İşte merak edilenler..

Lyme hastalığı nedir?

Lyme Borreliosis olarak da bilinen Lyme Hastalığı, en yaygın olarak keneler tarafından yayılan Borrelia bakterisinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalığa verilen isimdir.

Belirtileri nelerdir?

Lyme hastalığının belirtileri kene ısırmasından 3 ile 30 gün sonra ortaya çıkar. En belirgin belirtileri ise yorgunluk, titreme, ateş, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları ve lenf bezlerinde şişme görülmesidir.

Eritema migrans adı verilen 'boğa gözü' görünümünde, genişleyen bir halka şeklinde kırmızı bir döküntü görülür.

Tedavisi nasıl yapılır?

Lyme hastalığı, erken teşhis edilirse genellikle antibiyotik tedavisi ile başarılı bir şekilde tedavi edilir. Tedavi, hastalığın aşamasına ve semptomların ciddiyetine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Hastalık tedavi edildikten sonra bile belirtileri görülebilir. Bu belirtiler arasında kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihinsel arazlar, sinirsel şikayetler ve aşırı yorgunluklar görülür.