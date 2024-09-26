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Lyon - Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT Tabii ücretsiz mi?

Lyon - Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT Tabii ücretsiz mi? UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta karşılaşmalarında Lyon, Olympiakos'u konuk edecek. Fransız ekibi, ev sahipliği avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Lyon – Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?