Lyon - Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT Tabii ücretsiz mi?

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan, Lyon ile Olympiakos arasındaki karşılaşmayla devam ediyor.
Fransız ekibi Lyon, Yunan temsilcisi Olympiakos’u konuk edecek.
Bu sezon yeni formata göre 36 takımın katıldığı turnuvada, ilk 8’de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Lyon, ev sahibi olmanın avantajıyla galibiyet almak istiyor.
Peki, Lyon - Olympiakos maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
LYON - OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi Lyon – Olympiakos mücadelesi bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
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LYON VE OLYMPIAKOS'UN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ
Lyon: Olympiakos, Rangers, Beşiktaş, Hoffenheim, Karabağ, Frankfurt, Fenerbahçe, Ludogorets
Olympiakos: Lyon, Braga, Malmö, Rangers, FCSB, Twente, Porto, Karabağ