Maaşlar kurbandan önce yatacak mı? Memur, emekli, engelli, dul ve yetim aylığı... Milyonlarca vatandaş, Kurban Bayramı öncesinde ödeme alıp almayacaklarını sorguluyor. Bu sene bayramda 9 gün tatil fırsatı olacak. Peki, maaşlar erken yatacak mı? Emekli ve memur maaşları bayram öncesi yatar mı? İşte detaylar...

Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında denk geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, idari tatil kapsamında bayram izinlerinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Maaş günü bayramdan sonraya denk gelen vatandaşlar, erken ödeme olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Memur, emekli, engelli, dul ve yetim aylığı alanlar, Kurban Bayramı öncesi maaşlar ödenecek mi merakla sorguluyor. Bir yandan kurbanlık almak isteyenler de açıklama bekliyor. Peki, maaşlar erken ödenecek mi? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte detaylar... Maaşlar erken yatacak mı? Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. " dedi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşlarını alıyor. Buna göre, maaşlar 17'sinden önce yatacak.