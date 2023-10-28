Maden şirketi halka arz oluyor! Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, kaç lot verir?

Mermer, traverten ve doğal taş alanında hizmet veren Tureks Turunç Madencilik, SPK'ya halka arz başvurusunda bulundu.
Onay alan madencilik şirketi, hisselerini satışa çıkaracak.
SPK tarafından halk arz başvurusu onaylanan şirketin yayımladığı taslak izahname detayları belli oldu.
Toplamda 58.976.404 TL nominal değerli paylarının tamamını eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek olan şirketin halka açıklık oranı yüzde 21,26 olarak kaydediliyor.
Talep toplama tarihlerini bekleyen vatandaşlar, "Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman", "Kaç lot verir", "Hisse fiyatı kaç TL" gibi başlıklara yanıt arıyor.
İşte halka arza dair detaylar...
Halka arz fiyatı
Tureks Turunç Madencilik hissesi 10,97 TL’den halka arz olacak.
Talep toplama tarihi
Tureks Turunç Madencilik halka arz başvuru sürecinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.
Kaç lot verir?
Şirketin halka arzına 3,5 milyon kişinin katılması halinde 16-17 lot hisse dağıtımı yapılması beklenebilir.