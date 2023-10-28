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Maden şirketi halka arz oluyor! Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, kaç lot verir?

Maden şirketi halka arz oluyor! Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman, kaç lot verir? Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) Tureks Turunç Madencilik’e halka arz onayı verdi. Peki, talepler ne zaman toplanacak? İşte halka arz tarihi, hisse fiyatı ve lot sayısı...